Определен самый любимый жителями России мультфильм XXI века

Определен самый любимый жителями России мультфильм XXI века

Мультипликационный фильм кинокомпании Pixar «ВАЛЛ-И» признан самой любимой жителям России анимационной лентой текущего века.

Лента 2008 года повествует о несуразном роботе, который трудится на оставленной жителями в результате катаклизма Земле. Опрос проводился порталом Кино.Mail.ru ко Всемирному Дню анимации.

Вторую позицию в опросе занял «Ледниковый период» (2002). Замкнул тройку «Как приручить дракона» (2010).

Также в топ-10 попали «Шрэк», «Корпорация монстров», «Холодное сердце», «Зверополис» и др.

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