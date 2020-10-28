Определен самый любимый жителями России мультфильм XXI века

12:22 28.10.2020

Мультипликационный фильм кинокомпании Pixar «ВАЛЛ-И» признан самой любимой жителям России анимационной лентой текущего века.

Лента 2008 года повествует о несуразном роботе, который трудится на оставленной жителями в результате катаклизма Земле. Опрос проводился порталом Кино.Mail.ru ко Всемирному Дню анимации.

Вторую позицию в опросе занял «Ледниковый период» (2002). Замкнул тройку «Как приручить дракона» (2010).

Также в топ-10 попали «Шрэк», «Корпорация монстров», «Холодное сердце», «Зверополис» и др.