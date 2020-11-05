' Ефремов пожелал вернуть выплаченные родным Захарова деньги '

11:51 5.11.2020

Отбывающий срок за ДТП, повлекшим гибель курьера Сергея Захарова, Михаил Ефремов посчитал, что он переплатил компенсацию родственником умершего.

Об этом заявил адвокат актера Петр Хархорин, сообщает РИА Новости. Юрист подчеркнул, что сын погибшего Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Плюс к этому в какой-то момент родственникам курьера переводили 400 000 рублей, от которых те изъявили желание отказаться, но в итоге так и не вернули. Таким образом, актер адвокат считают, что Захаровы сейчас должны перевести обратно порядка 600 000 рублей.

Напомним, что во второй половине октября стало известно о скашивании судом восьмилетнего срока Михаила Ефремова на полгода.

