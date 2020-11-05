Ефремов пожелал вернуть выплаченные родным Захарова деньги

Ефремов пожелал вернуть выплаченные родным Захарова деньги

Отбывающий срок за ДТП, повлекшим гибель курьера Сергея Захарова, Михаил Ефремов посчитал, что он переплатил компенсацию родственником умершего.

Об этом заявил адвокат актера Петр Хархорин, сообщает РИА Новости. Юрист подчеркнул, что сын погибшего Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Плюс к этому в какой-то момент родственникам курьера переводили 400 000 рублей, от которых те изъявили желание отказаться, но в итоге так и не вернули. Таким образом, актер адвокат считают, что Захаровы сейчас должны перевести обратно порядка 600 000 рублей.

Напомним, что во второй половине октября стало известно о скашивании судом восьмилетнего срока Михаила Ефремова на полгода.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.11.2020, 15:27
    Гость: 1

    А что так можно? Хочу дам, хочу верну? В банк что-ли положил? Может ещё и проценты за пользование потребует?
    Отдал деньги, значит они больше не его. Как это заберу?

  4. 05.11.2020, 15:20
    Гость: Александр В

    ' Ефремов пожелал вернуть выплаченные родным Захарова деньги '

    Суд не смог привести пожелалку-хотелку господина в нормальное
    состояние. Печально... Для нас ...

  5. 05.11.2020, 15:18
    Гость: Психиатръ

    То Макаревич...ну,у смакаревича-то его магазин в Крыму отняли,и его халявная дайвинг-база там была,подарочек коломойского,как еврей еврею...так что сами понимаете - тут уж гнев его воистину праведный,в укро-Крыме ему было гораздо прибыльнее !
    Такие и за шекель сами знаете что ...:)

Все комментарии (12)
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