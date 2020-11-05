Алексей Учитель посвятит новый фильм Дмитрию Шостаковичу

14:00 5.11.2020

Алексей Учитель запланировал начало съемок нового фильма о Дмитрии Шостаковиче на осень 2021 года.

В основу картины ляжет история создания композитором Ленинградской симфонии, сообщает info.sibnet.ru. Биографические подробности в фильме будут, но особого упора на них режиссер делать не собирается. В ближайшее время Учитель собирается встретиться с родственниками Шостаковича, чтобы обсудить все нюансы

Премьера фильма Алексея Учителя «Цой» запланирована на 12 ноября. Наследники лидера группы «Кино» недовольны этой работой, потребовав у Владимира Путина запретить ее в прокате. Массу нареканий вызывала и другая кинобиография Учителя – посвященная Николаю Второму «Матильда».

