Алексей Учитель посвятит новый фильм Дмитрию Шостаковичу

Алексей Учитель посвятит новый фильм Дмитрию Шостаковичу

Алексей Учитель запланировал начало съемок нового фильма о Дмитрии Шостаковиче на осень 2021 года.

В основу картины ляжет история создания композитором Ленинградской симфонии, сообщает info.sibnet.ru. Биографические подробности в фильме будут, но особого упора на них режиссер делать не собирается. В ближайшее время Учитель собирается встретиться с родственниками Шостаковича, чтобы обсудить все нюансы

Премьера фильма Алексея Учителя «Цой» запланирована на 12 ноября. Наследники лидера группы «Кино» недовольны этой работой, потребовав у Владимира Путина запретить ее в прокате. Массу нареканий вызывала и другая кинобиография Учителя – посвященная Николаю Второму «Матильда».
 

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