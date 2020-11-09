«Звездные войны» анонсировали внеплановый рождественский лего-мультфильм

«Звездные войны» анонсировали внеплановый рождественский лего-мультфильм

Несмотря на то, что битвы со злобным папой Люка Дартом Вейдером не отличаются рождественским настроением, авторы мультфильма анонсируют разные трогательные подробности

В сети опубликован трейлер внеплановой серии лего-мультфильма «Звездные войны».

События детской серии продолжают линию полнометражного прошлогоднего фильма «Звездные войны. Скайуокер. Восход», сообщает РИА Новости. В мультике сделанная из конструктора лего Рэй готовится отметить День Жизни, отсылающий к нашему Рождеству. Путешествуя во времени, она попадает в Храм джедаев и встречает молодого Люка.

Несмотря на то, что битвы со злобным папой Люка Дартом Вейдером не отличаются рождественским настроением, авторы мультфильма анонсируют разные трогательные подробности. Премьера мультфильма должна состояться на платформе Disney+ 17 ноября.
 

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