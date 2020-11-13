«Позвони маме»: взрыв политкорректных правил «Оскара» изнутри

В России в ограниченном прокате показали шведскую трагикомедия «Позвони маме»

Разбитной Никс уже 35, но инфантильность была и остаётся ее основным коньком. У нее в самом разгаре самый разгар с женатым учителем физкультуры. Есть и резервный вариант - чувствительный во всех отношениях массажист. Своей бесшабашностью она то и дело доводит белого каления домашних.

Особенно непримирима к бесцеремонным выходкам Никс ее помешанная на чистоте мать, больная, как выясняется раком. Узнав о страшном диагнозе родного человека, девушка безуспешно пытается наладить с ней отношения. Ситуация осложняется тем, что Никс узнает о своей беременности и параллельно встречает бывшего парня, к которому, оказывается, чувства ещё не угасли.

«Позвони маме» - социальная комедия шведского режиссера Лизы Ашан. Скандинавская кинопродукции обычно отличается аскетизмом и налетом мрачности. Но здесь череда забавных приключений делает фильм очень французским по духу! Сходство усугубляется вольным обращением с рискованными темами, вроде супружеской неверности или принадлежности героев к ЛГБТ.

На первый взгляд, Позвони маме является идеальным кандидатом на враз ставшей политкорректной премию «Оскар». Ключевые роли в фильме отведены женщинам, лучшая подруга Никс играет однополую свадьбу, а экс-бойфренд героини - темнокожий. Но акценты, в целом, расставлены верно, и фильм ненавязчиво способствует утверждению традиционных ценностей.

Например, в позвони маме достаточно остроумно высмеиваются психоаналитики, думающие только о деньгах и резко прерывающие сеанс только потому, что у клиентов закончилось оплаченное время. Не боятся создатели ленты аккуратно шутить и на темы смертельного заболевания и похорон. Впрочем, сделано это настолько деликатно, что то и дело вспоминаешь хорошую русскую поговорку - хороший смех не грех.

И да, название свое фильм оправдывает я потому что позвонить родителям по его просмотру желание возникает. А это ли не главная цель настоящего искусства?

