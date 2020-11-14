Умер Армен Джигарханян

10:50 14.11.2020

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - цитирует Согомоняна агентство.

Причиной смерти, по его словам, стали возраст и болезни артиста.

Как напоминает агентство, Джигарханян перенес серьезный инфаркт в 2018 году, после которого некоторое время находился в коме. После этого он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. Затем он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Смерть Джигарханяна подтвердили и в театре, носящем имя актера.

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".