Умер Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - цитирует Согомоняна агентство.

Причиной смерти, по его словам, стали возраст и болезни артиста.

Как напоминает агентство, Джигарханян перенес серьезный инфаркт в 2018 году, после которого некоторое время находился в коме. После этого он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. Затем он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Смерть Джигарханяна подтвердили и в театре, носящем имя актера. 

О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.11.2020, 16:05
    Гость: Гомер

    "Мертвые не кусаются. Голосую - убить!"
    Роль Джона Сильвера в м\ф "Остров сокровищ", как и весь мультик - это шедевр, наст. искусство.
    Помянем добрым словом Армена Борисовича.

  2. 14.11.2020, 14:32
    Гость: gvozd

    это правда.. исскуство всегда прислуживает власти, это неизбежно.
    Актер все же замечательный. Уходит поколение.
    Светлая память, земля пухом.

  5. 14.11.2020, 13:39
    Гость: Светлая память ...

    "Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян." - Валентин Гафт

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