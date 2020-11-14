Умер Армен Джигарханян
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.
"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - цитирует Согомоняна агентство.
Причиной смерти, по его словам, стали возраст и болезни артиста.
Как напоминает агентство, Джигарханян перенес серьезный инфаркт в 2018 году, после которого некоторое время находился в коме. После этого он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. Затем он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.
Смерть Джигарханяна подтвердили и в театре, носящем имя актера.
О дате и месте прощания с актером будет объявлено позже.
Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Мертвые не кусаются. Голосую - убить!"
Роль Джона Сильвера в м\ф "Остров сокровищ", как и весь мультик - это шедевр, наст. искусство.
Помянем добрым словом Армена Борисовича.
это правда.. исскуство всегда прислуживает власти, это неизбежно.
Актер все же замечательный. Уходит поколение.
Светлая память, земля пухом.
Слава те Господи, упокой неугомонную душу артиста, аминь
талант не как сейчас
"Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян." - Валентин Гафт