Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов

Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция» обнародовал рейтинг наиболее узнаваемых цитат из отечественных фильмов.

Абсолютным лидером стала фраза, звучащая из уст героини Натальи Крачковской в исторической комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»: «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат». Второе место заняла фраза взята оттуда же и принадлежит заглавному герою: «Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…». Третью позицию занимает высказывание из другой гайдаевской комедии «Бриллиантовая рука»: «Не виноватая я, он сам пришёл!».

Кроме того, в Топ-10 попали цитаты из лент «17 мгновений весны», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Не все фразы по отношению к фильмам опрошенные идентифицировали верно. Наибольшее затруднение вызвала фраза «вернись, я все прощу» из «Двенадцати стульев», которую по ошибке приписывали персонажам из других кинолент.

Замыкает десятку реплика «Семён Семёныч…» («Бриллиантовая рука»), давшая 75% узнаваемости.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.11.2020, 17:41
    Гость: Алевтина

    Одна из моих любимых цитат из бессмертной советской комедии Л.Гайдая "Бриллиантовая рука":"Наши люди в булочную на такси не ездят". Еще из "Свадьбы в Малиновке":"Мне бы такой работы,чтобы поменьше работать." А еще из кинофильма "Москва слезам не верит":"Не учи меня жить,лучше помоги материально". Вообще, советские комедии - это кладезь крылатых фраз с хорошим, здоровым юмором!

  2. 18.11.2020, 16:28
    Гость: Мастер

    Думаю в десятку могла бы попасть фраза - Ларису Ивановну хочу! Или - Я тебя поцелую, потом, если захочешь! Или - А где бабуля? Я за неё! Или - Жить, как говорится хорошо! А хорошо жить еще лучше! Точно! Или - Это же вам не лезгинка, а твист! Или - А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!

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