Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов
Канал «Мосфильм. Золотая коллекция» обнародовал рейтинг наиболее узнаваемых цитат из отечественных фильмов.
Абсолютным лидером стала фраза, звучащая из уст героини Натальи Крачковской в исторической комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»: «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат». Второе место заняла фраза взята оттуда же и принадлежит заглавному герою: «Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…». Третью позицию занимает высказывание из другой гайдаевской комедии «Бриллиантовая рука»: «Не виноватая я, он сам пришёл!».
Кроме того, в Топ-10 попали цитаты из лент «17 мгновений весны», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Не все фразы по отношению к фильмам опрошенные идентифицировали верно. Наибольшее затруднение вызвала фраза «вернись, я все прощу» из «Двенадцати стульев», которую по ошибке приписывали персонажам из других кинолент.
Замыкает десятку реплика «Семён Семёныч…» («Бриллиантовая рука»), давшая 75% узнаваемости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Одна из моих любимых цитат из бессмертной советской комедии Л.Гайдая "Бриллиантовая рука":"Наши люди в булочную на такси не ездят". Еще из "Свадьбы в Малиновке":"Мне бы такой работы,чтобы поменьше работать." А еще из кинофильма "Москва слезам не верит":"Не учи меня жить,лучше помоги материально". Вообще, советские комедии - это кладезь крылатых фраз с хорошим, здоровым юмором!
Думаю в десятку могла бы попасть фраза - Ларису Ивановну хочу! Или - Я тебя поцелую, потом, если захочешь! Или - А где бабуля? Я за неё! Или - Жить, как говорится хорошо! А хорошо жить еще лучше! Точно! Или - Это же вам не лезгинка, а твист! Или - А теперь Горбатый! Я сказал Горбатый!