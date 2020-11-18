Определена десятка самых узнаваемых цитат из наших фильмов

12:57 18.11.2020

Канал «Мосфильм. Золотая коллекция» обнародовал рейтинг наиболее узнаваемых цитат из отечественных фильмов.

Абсолютным лидером стала фраза, звучащая из уст героини Натальи Крачковской в исторической комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»: «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат». Второе место заняла фраза взята оттуда же и принадлежит заглавному герою: «Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…». Третью позицию занимает высказывание из другой гайдаевской комедии «Бриллиантовая рука»: «Не виноватая я, он сам пришёл!».

Кроме того, в Топ-10 попали цитаты из лент «17 мгновений весны», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Не все фразы по отношению к фильмам опрошенные идентифицировали верно. Наибольшее затруднение вызвала фраза «вернись, я все прощу» из «Двенадцати стульев», которую по ошибке приписывали персонажам из других кинолент.

Замыкает десятку реплика «Семён Семёныч…» («Бриллиантовая рука»), давшая 75% узнаваемости.