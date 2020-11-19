Боярский забраковал предложение Пригожина о господдержке артистов

15:01 19.11.2020

Михаил Боярский подверг решительной критике инициативу Иосифа Пригожина о государственной поддержке артистов в эпоху COVID-19.

Актер считает недопустимым для звезд жаловаться на их бедственное положение, поскольку они всегда должны изыскивать средства для заработка. Артист подчеркнул у себя в Инстаграме, что даже в такой «женской», по его мнению, профессии, как актер, способ добыть себе денег остается при любом раскладе.

Михаил Боярский считает для представителей творческих профессий возможность получать государственную поддержку непозволительной роскошью. При этом он сделал исключение для актеров, потерявших работу, которые, по его мнению, все-таки вправе рассчитывать на социальные гарантии.

