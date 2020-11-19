Боярский забраковал предложение Пригожина о господдержке артистов

Боярский забраковал предложение Пригожина о господдержке артистов

Михаил Боярский подверг решительной критике инициативу Иосифа Пригожина о государственной поддержке артистов в эпоху COVID-19.

Актер считает недопустимым для звезд жаловаться на их бедственное положение, поскольку они всегда должны изыскивать средства для заработка. Артист подчеркнул у себя в Инстаграме, что даже в такой «женской», по его мнению, профессии, как актер, способ добыть себе денег остается при любом раскладе.

Михаил Боярский считает для представителей творческих профессий возможность получать государственную поддержку непозволительной роскошью. При этом он сделал исключение для актеров, потерявших работу, которые, по его мнению, все-таки вправе рассчитывать на социальные гарантии.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 22:05
    Гость: И.В.С.

    Шрек с набитым деньгами пузом еще противнее.И его курица,не вылезающая с дорогих курортов тоже.

  2. 19.11.2020, 17:53
    Гость: Юляша

    Миша-мушкетер всегда был ушлый и барыганистый еще с СССР.А теперь пристроил своего сынка в депутатики и совладельцы торгового центра.Так что этому семейству пиявок беспокоиться не о чем.

  3. 19.11.2020, 17:30
    Гость: Товарищ Сухов

    все артисты - одной и той же нациоанальности. У каждого - по 15 квартир в Москве, или в Питере, или еще где...
    Пусть продают их и живут себе припеваючи, ну хотя бы некоторые из них, те, которые в Майями.

  4. 19.11.2020, 16:37
    Гость: член Госсовета

    Наш шеф, массовик-затейник и балагур, каждый день, играет, раба на галерах, и все натурально, и все безвозмездно!!!

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