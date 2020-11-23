Гай Германика снимет сериал о реальном маньяке вместе с американцами

Гай Германика снимет сериал о реальном маньяке вместе с американцами

Валерия Гай Германика анонсировала съемки сериала «Мерзлая земля» совместно с американской онлайн-платформой Topic.

В основу киноистории лягут драматические события, связанные с реальным абаканским маньяком Дмитрием Лебедем, которого в 2019-м признали виновным в изнасилованиях и убийствах, сообщает РИА Новости. Гай Германика планирует рассказать историю от лица любящей убийцу женщин, которая хоть и физически от него не пострадала, но все равно стала жертвой гибридных отношений. Режиссер заявила, что психологические отношения на грани — это ее конек.

Американцы не собираются адаптировать материал под свои реалии — действие будет происходить в российской глубинке. Продюсер Александр Роднянский считает это признаком того, что история о бытовом насилии и притеснении женщины является мировым трендом.

Старт съемок «Мерзлой земли» назначен на весну 2021 года.  

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