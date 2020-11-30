Объявлены точные причины смерти актера Шона Коннери
Причинами смерти прославленного британско-шотландского актера Шона Коннери стали пневмония, дыхательная недостаточность и аритмия.
Такие выводы сделаны в обнародованном на днях официальном медицинском заключении. Кроме того, в числе причин указаны и необратимые возрастные изменения, происшедшие в организме «горца» и «агента 007». Не последнюю роль в кончине Шона Коннери сыграли и перебои с сердцем, включая фибрилляцию предсердий.
Шон Коннери скончался 31 октября 2020 года на 91-м году жизни.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Причина:естественная возрастная смерть .
Какая разница от чего конкретно.
Если не лечиться и бухать, состариться можно и в 40.
Самая точная причина смерти в данном случае это старость.