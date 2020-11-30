Объявлены точные причины смерти актера Шона Коннери

причины смерти Шона Коннери

Причинами смерти прославленного британско-шотландского актера Шона Коннери стали пневмония, дыхательная недостаточность и аритмия.

Такие выводы сделаны в обнародованном на днях официальном медицинском заключении. Кроме того, в числе причин указаны и необратимые возрастные изменения, происшедшие в организме «горца» и «агента 007». Не последнюю роль в кончине Шона Коннери сыграли и перебои с сердцем, включая фибрилляцию предсердий.

Шон Коннери скончался 31 октября 2020 года на 91-м году жизни. 

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