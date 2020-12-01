Эмбер Херд потребовали удалить из «Аквамена 2» из-за насилия над Деппом

16:50 1.12.2020

Свыше полутора миллиона человек подписали петицию за удаление актрисы Эмбер Херд из фильма «Аквамен 2», готовящийся к прокату в 2022 году.

Фанаты актера Джонни Деппа, некогда женатого на артистке, обвинили ее в домашнем насилии над ним в петиции на сайте Change.org. Приводятся два доказанных случая истязаний Херд Деппа, когда она его дважды била по лицу и ломала ему палец бутылкой водки. Авторы обращения пишут, что на руке актера остался после этого шрам.

Джонни Депп подавал иск на 50 миллионов долларов из-за опубликованного газетой The Sun интервью Эмбер Херд, где она обвиняла в домашнем насилии его. Иск он проиграл, но зато в начале 2020 года в интернете появилась запись, где уже сама Херд признается в рукоприкладстве над экс-супругом.