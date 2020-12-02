Объявлены правила и формат проведения премии «Оскар» в 2021 году

13:56 2.12.2020

Американская киноакадемия обнародовала правила проведения ближайшей церемонии вручения премии «Оскар».

Для киноакадемиков принципиально провести ее в очном формате, сообщает РИА Новости. Из-за этого даты церемонии были сдвинуты с февраля на 24 апреля, когда, возможно, эпидемиологическая ситуация будет более благоприятной. Вручать награды, по традиции, собираются в лос-анджелесском Dolby Theatre, рассчитанном на 3400 мест.

Из-за неразберихи с датами выхода в прокат академики сдвинули также на два месяца вперед время премьер фильмов, которые могут претендовать на «Оскар» - с 31 декабря 2020-го на 28 февраля 2021-го. Впервые будут учитываться и релизы на стриминговых сервисах.