Жители России назвали лучших актеров десятилетия

Жители России назвали лучших актеров десятилетия

Согласно проведенному опросу, наши соотечественники считают самыми лучшими актерами десятилетия Константина Хабенского и Александра Петрова.

За них отдали голоса по 10% опрошенных, сообщает РИА Новости. Обычно эта пара лидирует в опросах и за более короткие периоды.

Второе место с показателем в 7% занял Данила Козловский. Третью позицию занял Владимир Машков с 6%.

Из зарубежных артистов жители России выделили Леонардо ди Каприо с 12% предпочтений. Вторую строчку занял Джонни Депп, которого предпочли 10%. На третьей — Роберт Дауни-младший (5%).

Из актрис в России большинство опрошенных поставили на первое место рейтинга Светлану Ходченкову (13 процентов). Второй оказалась Чулпан Хаматова (4 процента), и третью позицию поделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3 процента). 

В зарубежных лидерах оказались актриса Анджелина Джоли (14 процентов), Джулия Робертс, Кристен Стюарт (по 3 процента), Скарлетт Йоханссон, Милла Йовович, Мерил Стрип (по 2 процента)  

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