Рождественский фильм «Серебряные коньки» возглавил прокат

12:50 14.12.2020

Историко-романтическая рождественская драма Михаила Локшина «Серебряные коньки» возглавила российский прокат.

За одну неделю проката фильм собрал 91,5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. События ленты разворачиваются в заснеженном Санкт-Петербурге на рубеже XIX-XX веков. Честный вор Матвей знакомится с аристократкой Алисой, и вместе они бросают вызов светскому обществу.

Второе место заняла комедия Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» с 17,8 миллионами. Третью позицию занял фильм Кима Хагена Йенсена «Творцы снов», заработавший в прокате за выходные 16,5 миллиона рублей.