Федеральным театрам компенсировали частичную заполняемость из-за COVID-19
Руководитель Большого театра Владимир Урин признался, что власти компенсировали федеральным театрам запрет на три четверти заполняемости залов в условиях пандемии коронавируса.
Рассмотрев данный вопрос, правительство оперативно среагировало и перечислило деньги. Меры поддержки касаются только тех театров, которые продолжают функционировать. Осенью 2020 сообщалось, что потери Большого театра из-за пандемии составили 1,2 миллиарда рублей. Соизмерима ли компенсация этой сумме, Урин не уточнил.
Билеты на спектакли Большого театра теперь разлетаются за полтора часа, так как зал можно заполнять лишь на четверть. Приостановки работы театров Урин пока не прогнозирует. Возможны лишь переносы премьер из-за болезни актеров.
Комментарии читателей Оставить комментарий
богатым помогают а на пенсионеров нет денег
дурдом одним словом
все более 100 "частных" театров в одной только Москве, где худруками почти все космополиты Ельцинской закваски и которые они получили в пожизненную аренду и на полное гособеспечение - это конечно святое.