Барак Обама назвал свой любимый российский фильм 2020 года
Экс-президент США Барак Обама назвал список своих любимых лент 2020 года, куда вошла и российская картина «Дылда» Кантемира Балагова
Бывший глава американского государства признался, что из-за самоизоляции был вынужден провести большую часть года дома, но стриминговые сервисы скрасили его досуг. В список предпочтений Обамы также входят: «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вольфа и «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо. Из сериалов экс-президент Америки выделил «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».
Фильм «Дылда» рассказывает о двух подругах в постблокадном Ленинграде, одна из которых случайно убила ребенка другой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не смотрел ?
Как раз смотрел,Бабама рассказывал,что именно после просмотра Максимки он решил вырасти и всем гадким людям назло стать Президентом!:)
Максимку не смотрел.