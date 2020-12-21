Барак Обама назвал свой любимый российский фильм 2020 года

Барак Обама назвал свой любимый российский фильм 2020 года

Экс-президент США Барак Обама назвал список своих любимых лент 2020 года, куда вошла и российская картина «Дылда» Кантемира Балагова

Бывший глава американского государства признался, что из-за самоизоляции был вынужден провести большую часть года дома, но стриминговые сервисы скрасили его досуг. В список предпочтений Обамы также входят: «Ма Рейни: мать блюза» Джорджа Вольфа и «Бакурау» Жулиано Дорнеля и Клебеар Мендонсы Фильо. Из сериалов экс-президент Америки выделил «Лучше звоните Солу», «Ход королевы» и «Я могу уничтожить тебя».

Фильм «Дылда» рассказывает о двух подругах в постблокадном Ленинграде, одна из которых случайно убила ребенка другой.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 14:22
    Гость: И.В.С.

    не смотрел ?
    Как раз смотрел,Бабама рассказывал,что именно после просмотра Максимки он решил вырасти и всем гадким людям назло стать Президентом!:)

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