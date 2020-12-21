Скончался один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Александр Курляндский умер

Писатель, драматург, сценарист и автор книг для детей Александр Курляндский скончался на 83-м году жизни.

Точную причину смерти родственники говорить не стали, сообщает РИА Новости. О дате прощания и месте похорон тоже пока ничего не известно.

Александр Курляндский известен как создатель «Ну, погоди», он также работал над мультфильмами «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая», «Баба-яга против!». Некоторые из его юмористических рассказов для детей вошли в киножурнал «Ералаш». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 18:49
    Гость: Радуга

    Ах как жалко!Вспоминаются стихи Евтушенко:
    Идут белые снеги,
    как по нитке скользя...
    Жить и жить бы на свете,
    но, наверно, нельзя......

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