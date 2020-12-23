Василию Лановому присвоили звание почетного гражданина Москвы

Василию Лановому присвоили звание почетного гражданина Москвы

Прославленный актер Василий Лановой получил звание почетного гражданина Москвы.

Такое решение приняла Мосгордума 23 декабря, сообщает ТАСС. В сопроводительном документе Лановой охарактеризован как подлинный патриот, много сделавший для российской столицы, а также культуры в целом и в плане противодействия попрания памяти о Великой Отечественной войне. При этом сам Лановой подает пример молодому поколению.

Учтено было и то, что артист верой и правдой шесть десятилетий служит Театру Вахтангова, а также выступает в роли главы попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.12.2020, 18:56
    Гость: Хорошо

    Василий Лановой - сын украинских крестьян из села Стримба Кодымского района Одесской области.

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