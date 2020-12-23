Василию Лановому присвоили звание почетного гражданина Москвы

15:50 23.12.2020

Прославленный актер Василий Лановой получил звание почетного гражданина Москвы.

Такое решение приняла Мосгордума 23 декабря, сообщает ТАСС. В сопроводительном документе Лановой охарактеризован как подлинный патриот, много сделавший для российской столицы, а также культуры в целом и в плане противодействия попрания памяти о Великой Отечественной войне. При этом сам Лановой подает пример молодому поколению.

Учтено было и то, что артист верой и правдой шесть десятилетий служит Театру Вахтангова, а также выступает в роли главы попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».