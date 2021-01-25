«Питер Пэн» и «Дамбо» попали в компании Disney под расовые санкции

14:11 25.01.2021

Сервис Disney+ заблокировал возможность детям до семи лет просмотр мультфильмов «Питер Пэн» и «Дамбо».

Санкции коснулись также и лент «Швейцарская семья Робинзонов» и «Коты-аристократы», сообщает РИА Новости. Взрослая аудитория оценить эти работы может — но только после прочтения предупреждения о том, что фильмы содержат ошибочные расовые и культурные стереотипы.

«Питер Пэн» пострадал из-за величания индейцев «краснокожими». В «Котах аристократах» в образе узкоглазой кошки усмотрели карикатуру на азиатов, а в «Дамбо» - на негров-рабов. Ну а «Швейцарская семья Робинзонов» попала в немилость из-за пиратов с характерными коричневыми и желтыми лицами.

От комментариев представители компании отказываются