Анджелина Джоли пустит с молотка картину Уинстона Черчилля

13:34 3.02.2021

Голливудская актриса Анджелина Джоли согласилась расстаться с уникальной картиной британского премьер-министра Уинстона Черчилля «Башни мечети Кутубия» (1943).

Полотно было приобретено ею еще во время жизни с актером Брэдом Питттом, Есть информация, что это единственная картина, которую политик написал во Время второй мировой войны. Теперь же артефакт продадут на аукционе в марте этого года.

В свое время Уинстон Черчилль преподнес картину «Башни мечети Кутубия» в дар президенту США Франклину Рузвельту. Со временем она сменила еще нескольких владельцев, пока не оказалась у звездной четы. Питту и Джоли удалось собрать солидную коллекцию полотен, которая оценивается в 25 миллионов долларов.

