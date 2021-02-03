Анджелина Джоли пустит с молотка картину Уинстона Черчилля

Анджелина Джоли пустит с молотка картину Уинстона Черчилля

Голливудская актриса Анджелина Джоли согласилась расстаться с уникальной картиной британского премьер-министра Уинстона Черчилля «Башни мечети Кутубия» (1943).

Полотно было приобретено ею еще во время жизни с актером Брэдом Питттом, Есть информация, что это единственная картина, которую политик написал во Время второй мировой войны. Теперь же артефакт продадут на аукционе в марте этого года.

В свое время Уинстон Черчилль преподнес картину «Башни мечети Кутубия» в дар президенту США Франклину Рузвельту. Со временем она сменила еще нескольких владельцев, пока не оказалась у звездной четы. Питту и Джоли удалось собрать солидную коллекцию полотен, которая оценивается в 25 миллионов долларов.
 

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