Кирилл Серебренников лишится поста руководителя «Гоголь-центра»

Кирилл Серебренников покинет Гоголь-центр

В СМИ появилась информация о том, что Департамент культуры Москвы якобы не будет продлевать с Кириллом Серебренниковым контракт как с главой «Гоголь-центра».

По договору контракт с режиссером заканчивается на исходе февраля. Сам режиссер уточнил, что это примерно 20-е числа. О своих дальнейших планах Серебренников пока умолчал.

Департамент культуры Москвы уклончиво отреагировал на данную новость. РИА Новости цитирует официальное обращение ведомства, где подчеркивается, что официальных комментариев они по этому поводу не дают, а достоверная информация содержится на их сайте, где об уходе режиссера из «Гоголь-центра» нет пока ни слова.  

Напомним, что 26 июня прошлого года Кирилла Серебренникова признали виновным  виновным в мошенничестве и краже приблизительно 129 миллионов рублей, выделенных государством на разные театральные проекты. Режиссеру дали три года условно плюс и назначили штраф 200 тысяч рублей без запрета на управление госучреждениями культуры. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.02.2021, 19:56
    Гость: НХ

    Ну, что Вы! Для многих нынешних людей во власти он - родственная душа. И так же, как и Навальному, ему за многомиллионные хищения дают условный срок: за него вступилась вся либеральная общественность, а власть не может не считаться со своими верными слугами...

  2. 03.02.2021, 17:38
    Гость: Реа

    Я что-то не понял:
    этот казнокрад,жулик и извращенец еще не в камере подл шконарем ?!?
    Мало того - и ГОС.(!) театром "руководит" ???
    Оспидя......

Выбор читателей
© KM.RU, Стоп-кадры из видео
Право на восстание и право на подавление
Украина ввела секретные санкции против России
Попросят подвинуться: Китай готов вытеснить Россию с мирового рынка вооружений
Телеканал «Россия 1» назвал «дворец» под Геленджиком апарт-отелем
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Бойцы ОМОНа © KM.RU, Игорь Варнавский
Росгвардия начала проверку после нападания омоновца на журналиста в Москве
Федеральная антимонопольная служба © KM.RU, Алексей Белкин
ФАС завела дело против Ростуризма из-за конкурса на туристические гранты
Сергей Фургал
Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков счел оправданными жесткие действия полиции
США и Россия продлили договор о ядерных ракетах
Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих на Западе
Борис Титов
Омбудсмен Титов не исключил ликвидацию в России ИП как класса
© KM.RU, Роман Погодаев
Россия возобновила полеты в Армению и Азербайджан