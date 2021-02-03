Кирилл Серебренников лишится поста руководителя «Гоголь-центра»

16:57 3.02.2021

В СМИ появилась информация о том, что Департамент культуры Москвы якобы не будет продлевать с Кириллом Серебренниковым контракт как с главой «Гоголь-центра».

По договору контракт с режиссером заканчивается на исходе февраля. Сам режиссер уточнил, что это примерно 20-е числа. О своих дальнейших планах Серебренников пока умолчал.

Департамент культуры Москвы уклончиво отреагировал на данную новость. РИА Новости цитирует официальное обращение ведомства, где подчеркивается, что официальных комментариев они по этому поводу не дают, а достоверная информация содержится на их сайте, где об уходе режиссера из «Гоголь-центра» нет пока ни слова.

Напомним, что 26 июня прошлого года Кирилла Серебренникова признали виновным виновным в мошенничестве и краже приблизительно 129 миллионов рублей, выделенных государством на разные театральные проекты. Режиссеру дали три года условно плюс и назначили штраф 200 тысяч рублей без запрета на управление госучреждениями культуры.