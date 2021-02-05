Гильдия киноактеров США поблагодарила Трампа за выход из своих рядов

Гильдия киноактеров США поблагодарила Трампа за выход из своих рядов

Бывший президент США Дональд Трамп получил персональную благодарность от верхушки Гильдии киноактеров США за добровольное прекращение членства в их структуре.

На самоотвод политика президент гильдии актриса Габриэль Картерис и директор в Соединенных Штатах Дэвид Уайт отреагировали лаконично: «Спасибо». Как сообщает РИА Новости, поводом к конфликту послужили январские обвинения Трампа членами Гильдии в нарушении конституции ассоциации на основе данных о штурме Капитолия и его «дискредитацией» журналистов.

Дональд Трамп являлся членом Гильдии с 1989 года. 

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