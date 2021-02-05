Гильдия киноактеров США поблагодарила Трампа за выход из своих рядов

18:23 5.02.2021

Бывший президент США Дональд Трамп получил персональную благодарность от верхушки Гильдии киноактеров США за добровольное прекращение членства в их структуре.

На самоотвод политика президент гильдии актриса Габриэль Картерис и директор в Соединенных Штатах Дэвид Уайт отреагировали лаконично: «Спасибо». Как сообщает РИА Новости, поводом к конфликту послужили январские обвинения Трампа членами Гильдии в нарушении конституции ассоциации на основе данных о штурме Капитолия и его «дискредитацией» журналистов.

Дональд Трамп являлся членом Гильдии с 1989 года.