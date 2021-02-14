Россияне назвали лучший фильм о любви

Самым лучшим фильмом о любви жители России признали советскую романтическую комедию режиссера Владимира Меньшова "Любовь и голуби", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, проведенного 26-29 января 2021 года. 

Советской классике немного уступает "Титаник" с Леонардо Ди Каприо.

В пятерку лучших фильмов о любви вошли "Красотка", "Дневник памяти" и "Три метра над уровнем неба".

По данным опроса, 8% россиян затруднились отдать предпочтение какому-либо фильму о любви, 3%  такие фильмы вообще не смотрят.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 14.02.2021, 14:02
    Гость: мухомор

    "Любовь и голуби" -хороший фильм В КОТОРОМ ЖЕНЩИНА ГОТОВИТ ,А В "ТИТАНИКЕ" ЖЕНЩИНА НЕ СПОСОБНА ДАЖЕ КАРТОШКУ ПОЖАРИТЬ и за всю долгую жизнь,ничему не научилась, только сексом заниматься. Как правильно сказал один мужчина,что на сексе семейную жизнь не построишь. Любители "Титаника" явно этого не понимают.Другими словами "Любовь и голуби" пропагандирует семейные ценности,способствующие спасению семьи,а "Титаник" пропагандирует разрушение института семьи. Отсюда и разводы.

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