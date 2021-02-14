Россияне назвали лучший фильм о любви

"Любовь и голуби" -хороший фильм В КОТОРОМ ЖЕНЩИНА ГОТОВИТ ,А В "ТИТАНИКЕ" ЖЕНЩИНА НЕ СПОСОБНА ДАЖЕ КАРТОШКУ ПОЖАРИТЬ и за всю долгую жизнь,ничему не научилась, только сексом заниматься. Как правильно сказал один мужчина,что на сексе семейную жизнь не построишь. Любители "Титаника" явно этого не понимают.Другими словами "Любовь и голуби" пропагандирует семейные ценности,способствующие спасению семьи,а "Титаник" пропагандирует разрушение института семьи. Отсюда и разводы.