Владимир Путин дал российское гражданство Милошу Биковичу

Владимир Путин дал Российское гражданство Милошу Биковичу

Сербский актер Милош Бикович стал полноправным гражданином России.

Соответствующий указ за подписью Владимира Путина появился на сайте правовой информации. В нем говорится о том, что Милошу Биковичу дается российское гражданство, а также указаны дата и место его рождения — 18 января 1988 года, Сербия.

Милош Бикович с завидным постоянством снимается в громких российских кинопроектах - «Солнечный удар», «Лед», «Магомаев» и др. Звездным часом для него стала чуть больше года назад комедия Клима Шипенко «Холоп», ставшая самым кассовым фильмом отечественного производства за всю историю (сборы — 3 069 622 747 рублей).     

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 15:06
    Гость: Иван Иваныч

    Отличный артист. Его роль в фильме про наш рывок в Приштину потрясающа. Радует, что паспорта дают достойным людям: виноделу, сыроделу Копинский, жителям непокоренного Донбасса( уже за 600 тыс) .

  2. 25.02.2021, 14:56
    Гость: кадет

    Цель сегодняшней политики космополитов и крипто-троцкистов в России остается прежней - нагонять в Россиию мигрантов со всего мира, искусственно создавать и поддерживать в стране ситуацию многонациональности, создавать ситуацию численного перевеса над русскими и не допускать доминирования русских во власти. Это и есть причина того, что все последние 30 лет Россия не развивается как независимое национальное государство. На верху тусуется воровская каста и манипулирует сознанием народа.

  4. 25.02.2021, 14:45
    Гость: "Звезде" новой рад "солнцеликий" царёк

    (Нехилою, видимо, льготой привлёк!):
    "Гаранту" до лампочки факт шарлатанства -
    Даренье по блату второго гражданства!

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© KM.RU, Александра Воздвиженская
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