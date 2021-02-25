Владимир Путин дал российское гражданство Милошу Биковичу

13:08 25.02.2021

Сербский актер Милош Бикович стал полноправным гражданином России.

Соответствующий указ за подписью Владимира Путина появился на сайте правовой информации. В нем говорится о том, что Милошу Биковичу дается российское гражданство, а также указаны дата и место его рождения — 18 января 1988 года, Сербия.

Милош Бикович с завидным постоянством снимается в громких российских кинопроектах - «Солнечный удар», «Лед», «Магомаев» и др. Звездным часом для него стала чуть больше года назад комедия Клима Шипенко «Холоп», ставшая самым кассовым фильмом отечественного производства за всю историю (сборы — 3 069 622 747 рублей).