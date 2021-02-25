Владимир Путин дал российское гражданство Милошу Биковичу
Сербский актер Милош Бикович стал полноправным гражданином России.
Соответствующий указ за подписью Владимира Путина появился на сайте правовой информации. В нем говорится о том, что Милошу Биковичу дается российское гражданство, а также указаны дата и место его рождения — 18 января 1988 года, Сербия.
Милош Бикович с завидным постоянством снимается в громких российских кинопроектах - «Солнечный удар», «Лед», «Магомаев» и др. Звездным часом для него стала чуть больше года назад комедия Клима Шипенко «Холоп», ставшая самым кассовым фильмом отечественного производства за всю историю (сборы — 3 069 622 747 рублей).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отличный артист. Его роль в фильме про наш рывок в Приштину потрясающа. Радует, что паспорта дают достойным людям: виноделу, сыроделу Копинский, жителям непокоренного Донбасса( уже за 600 тыс) .
Цель сегодняшней политики космополитов и крипто-троцкистов в России остается прежней - нагонять в Россиию мигрантов со всего мира, искусственно создавать и поддерживать в стране ситуацию многонациональности, создавать ситуацию численного перевеса над русскими и не допускать доминирования русских во власти. Это и есть причина того, что все последние 30 лет Россия не развивается как независимое национальное государство. На верху тусуется воровская каста и манипулирует сознанием народа.
бутлегер?
(Нехилою, видимо, льготой привлёк!):
"Гаранту" до лампочки факт шарлатанства -
Даренье по блату второго гражданства!
Ну не русскому же из бывших республик давать!