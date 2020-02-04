«Холоп» стал самым прибыльным фильмом за всю историю российского кино

13:35

Эксцентрическая комедия «Холоп» Клима Шипенко установила новый рекорд, обойдя по сборам самый кассовый на недавний момент проект русского кино «Движение вверх» Антона Мегердичева.

В общей сложности, «Холоп» собрал в прокате в России и других странах СНГ более 3 миллиардов 44 миллионов рублей, сообщает радиостанция «Говорит Москва». В итоге комедия стала самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката. Лидером на российском рынке остается картина Джеймса Кэмерона «Аватар» (3 миллиарда 640 миллионов рублей).

В начале 2020-го мы сообщали, что «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.

По сюжету, сын влиятельного олигарха Гриша (Милош Бикович) откровенно «попутал берега». За одну ночь он разгромил мини-бар в ночном клубе, очень некрасиво обошёлся с гламурной девушкой и покалечил принципиального сотрудника ГИБДД. Теперь проштрафившемуся мажору предстоит «реабилитация» в русской деревне 1860 года в образе холопа.

Напомним, что другой фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко получил в январе 2020-го «Золотого орла» как лучший фильм минувшего года.

