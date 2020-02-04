«Холоп» стал самым прибыльным фильмом за всю историю российского кино
Эксцентрическая комедия «Холоп» Клима Шипенко установила новый рекорд, обойдя по сборам самый кассовый на недавний момент проект русского кино «Движение вверх» Антона Мегердичева.
В общей сложности, «Холоп» собрал в прокате в России и других странах СНГ более 3 миллиардов 44 миллионов рублей, сообщает радиостанция «Говорит Москва». В итоге комедия стала самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката. Лидером на российском рынке остается картина Джеймса Кэмерона «Аватар» (3 миллиарда 640 миллионов рублей).
В начале 2020-го мы сообщали, что «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.
По сюжету, сын влиятельного олигарха Гриша (Милош Бикович) откровенно «попутал берега». За одну ночь он разгромил мини-бар в ночном клубе, очень некрасиво обошёлся с гламурной девушкой и покалечил принципиального сотрудника ГИБДД. Теперь проштрафившемуся мажору предстоит «реабилитация» в русской деревне 1860 года в образе холопа.
Напомним, что другой фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко получил в январе 2020-го «Золотого орла» как лучший фильм минувшего года.