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«Холоп» стал самым прибыльным фильмом за всю историю российского кино

13:35 4.02.2020
Комедия «Холоп» стала самым прибыльным фильмом за всю историю русского кино
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Эксцентрическая комедия «Холоп» Клима Шипенко установила новый рекорд, обойдя по сборам самый кассовый на недавний момент проект русского кино «Движение вверх» Антона Мегердичева.

В общей сложности, «Холоп» собрал в прокате в России и других странах СНГ более 3 миллиардов 44 миллионов рублей, сообщает радиостанция «Говорит Москва». В итоге комедия стала самым кассовым российским фильмом в истории кинопроката. Лидером на российском рынке остается картина Джеймса Кэмерона «Аватар» (3 миллиарда 640 миллионов рублей).

В начале 2020-го мы сообщали, что «Холоп», вышедший в прокат 26 декабря, к 7 января собрал в прокате 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники.

По сюжету, сын влиятельного олигарха Гриша (Милош Бикович) откровенно «попутал берега». За одну ночь он разгромил мини-бар в ночном клубе, очень некрасиво обошёлся с гламурной девушкой и покалечил принципиального сотрудника ГИБДД. Теперь проштрафившемуся мажору предстоит «реабилитация» в русской деревне 1860 года в образе холопа.

Напомним, что другой фильм «Текст» режиссера  Клима Шипенко получил в январе 2020-го «Золотого орла» как лучший фильм минувшего года.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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04.02.2020, 16:12
Гость: Y

Good film!100500!
04.02.2020, 15:55
Гость: Сердечник

это что же получается, вся страна растит только уродов, а чтобы исправить положение нужно устраивать крепостное право и то за отдельную плату...
чушь и только...
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