В Нижнем Новгороде запустили турпоезд до Простоквашина

В Нижнем Новгороде запустили турпоезд до Простоквашина

В Нижнем Новгороде запустили пробную электричку до Простоквашина, изобилующую отсылками к культовому советскому мультфильму.

Деревня Простоквашино располагается на севере Нижегородской области в Тонкинском районе. В ней базируется 11 локаций по мотивам мультфильма «Трое из простоквашино», сообщает РИА Новости. Например, дети с родителями могут поискать клад или поучаствовать в фотоохоте.

Развлекательные активности теперь начинаются уже в тематической электричке по пути в Простоквашино, которую впервые запустили в выходные на масленичной неделе.  

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