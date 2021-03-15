В Нижнем Новгороде запустили турпоезд до Простоквашина

14:09 15.03.2021

В Нижнем Новгороде запустили пробную электричку до Простоквашина, изобилующую отсылками к культовому советскому мультфильму.

Деревня Простоквашино располагается на севере Нижегородской области в Тонкинском районе. В ней базируется 11 локаций по мотивам мультфильма «Трое из простоквашино», сообщает РИА Новости. Например, дети с родителями могут поискать клад или поучаствовать в фотоохоте.

Развлекательные активности теперь начинаются уже в тематической электричке по пути в Простоквашино, которую впервые запустили в выходные на масленичной неделе.