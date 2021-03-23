К юбилею Говорухина в Москве бесплатно покажут его фильмы

13:00 23.03.2021

Юбилей Станислава Говорухина, который будет отмечаться 29 марта, отпразднуют в кинотеатрах сети «Москино» бесплатными показами его кинолент.

С 29 по 31 марта в московских кинотеатрах покажут ретроспективы его фильмов, сообщает РИА Новости. К 85-летию прославленного режиссера упор будет сделан на такие поздние его ленты, как «Не хлебом единым» (2005), «Артистка» (2007), «В стиле jazz» (2010), «Пассажирка» (2008). Кроме того, в ретроспективе представят и фильм 1989 года «Брызги шампанского».

Показы состоятся в кинотеатрах «Москино Искра», «Москино Вымпел», «Москино Сатурн», «Москино Спутник» и «Москино Факел».

Вход на все мероприятия свободный, но требуется предварительная регистрация.