Домогаров призвал продавать русским гаджеты со справкой от психиатра
Актер Александр Домогаров выступил с инициативой продавать жителям России мобильные устройства только при наличии справки из психиатрической клиники.
Актер убежден, что наш народ от увиденного на экранах гаджетов начинает сходить с ума. Актер выделил две беды русских: вседозволенность и вседоступность. Он считает демократию нормальным общественным устройством, но полагает, что мы к ней пока не готовы.
Домогаров привет в качестве примера фото с атрибутами роскошной жизни где-нибудь в ОАЭ, от которых наши соотечественники обычно начинают исходить желчью. Он приравнял зависть к болезни и утрате здравого смысла.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Демократия дорогие Россияне (Фантазия – красивая сказка –сценарии Голливуда где всё гладко без ухаб и ям ) читая про демократию от такой сладости можно заснуть голодным при этом чувствуя себя ситым ,наивность про демократию это и есть разлагатель человеческого ума , если прочитаете законы всех стран мира то сойдёте с ума ,законый почти у все одинаковый только интерпретации другие по этому и кажется что у соседа толше .
Жертва ЕГЕ в заголовке потребовала иметь гаджетам справку от психиатра?
Алкаш рекомендует..
виднее.
Сейчас и вакцинироваться нужно со справкой от психиатра.
Кто в здравом уме будет себе колоть непонятное варево.