Домогаров призвал продавать русским гаджеты со справкой от психиатра

13:42 25.03.2021

Актер Александр Домогаров выступил с инициативой продавать жителям России мобильные устройства только при наличии справки из психиатрической клиники.

Актер убежден, что наш народ от увиденного на экранах гаджетов начинает сходить с ума. Актер выделил две беды русских: вседозволенность и вседоступность. Он считает демократию нормальным общественным устройством, но полагает, что мы к ней пока не готовы.

Домогаров привет в качестве примера фото с атрибутами роскошной жизни где-нибудь в ОАЭ, от которых наши соотечественники обычно начинают исходить желчью. Он приравнял зависть к болезни и утрате здравого смысла.