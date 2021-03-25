Домогаров призвал продавать русским гаджеты со справкой от психиатра

Домогаров призвал продавать русским гаджеты со справкой от психиатра

Актер Александр Домогаров выступил с инициативой продавать жителям России мобильные устройства только при наличии справки из психиатрической клиники.

Актер убежден, что наш народ от увиденного на экранах гаджетов начинает сходить с ума. Актер выделил две беды русских: вседозволенность и вседоступность. Он считает демократию нормальным общественным устройством, но полагает, что мы к ней пока не готовы.

Домогаров привет в качестве примера фото с атрибутами роскошной жизни где-нибудь в ОАЭ, от которых наши соотечественники обычно начинают исходить желчью. Он приравнял зависть к болезни и утрате здравого смысла.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.03.2021, 18:21
    Гость: ВОТ ТАК .

    Демократия дорогие Россияне (Фантазия – красивая сказка –сценарии Голливуда где всё гладко без ухаб и ям ) читая про демократию от такой сладости можно заснуть голодным при этом чувствуя себя ситым ,наивность про демократию это и есть разлагатель человеческого ума , если прочитаете законы всех стран мира то сойдёте с ума ,законый почти у все одинаковый только интерпретации другие по этому и кажется что у соседа толше .

  5. 25.03.2021, 16:54
    Гость: Врач

    Сейчас и вакцинироваться нужно со справкой от психиатра.
    Кто в здравом уме будет себе колоть непонятное варево.

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