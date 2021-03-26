Путин раскритиковал военные фильмы с «оголтелыми нквдшниками»///////

14:27 26.03.2021

Президент РФ Владимир Путин нелицеприятно высказался о современной российской кинопродукции с обилием «оголтелыых нквдшников»

Критика главы государства прозвучала как реакция на реплику руководителя студии «Военфильм» Игоря Угольникова в ходе их дистанционного диалога. Игорь Угольников посетовал, что качественные российские фильмы о войне, типа «Летят журавли», не могут пробиться к зрителю, так как все заполонили низкосортные поделки, в которых «нквдшники гонят солдат в атаку».

Президент горячо согласился с продюсером. «По поводу моды на оголтелых нквдшников — мода такая! - заявил Путин. - У нас на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других фильмов на этих конкурсах от России просто не принимают. Автор знает заранее, что может проскочить, на это и делается упор».

При этом Путин высоко оценил фильм «Подольские курсанты», который спродюсировал Игорь Угольников.