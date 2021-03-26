Путин раскритиковал военные фильмы с «оголтелыми нквдшниками»

Путин раскритиковал военные фильмы с «оголтелыми нквдшниками»

Президент РФ Владимир Путин нелицеприятно высказался о современной российской кинопродукции с обилием «оголтелыых нквдшников»

Критика главы государства прозвучала как реакция на реплику руководителя студии «Военфильм» Игоря Угольникова в ходе их дистанционного диалога. Игорь Угольников посетовал, что  качественные российские фильмы о войне, типа «Летят журавли», не могут пробиться к зрителю, так как все заполонили низкосортные поделки, в которых «нквдшники гонят солдат в атаку».

Президент горячо согласился с продюсером. «По поводу моды на оголтелых нквдшников — мода такая! - заявил Путин. - У нас на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других фильмов на этих конкурсах от России просто не принимают. Автор знает заранее, что может проскочить, на это и делается упор».

При этом Путин высоко оценил фильм «Подольские курсанты», который спродюсировал Игорь Угольников. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.03.2021, 17:59
    Гость: Русский

    Может вечнозанятый прочитает как я был 9 часов ( всего!) в каталажке и поймет что нынешние полицейские прямые продолжатели НКВД-шников.
    а)Резко обострилось хроническое заболевание, Попросил врача. Через 4 часа увидев что у меня язык не помещается во рту и я могу кинуть кони -приехала скорая -сделали укол-уехали. Через три дня зашел в скорую посмотреть отметку в журнале обо мне( обязательно должна быть)-не было.
    б)Обед занесли в камеру -суп то ли в большущей чашке толи в небольшом тазике ,одном на всех -старожилы пили через край-я даже смотреть не мог.
    в) сокамерники спрашивались в туалет и там выпивали фанфурики, схема отработана. Возвращались веселые и попытались меня развести как новичка
    Может ночью дела были бы посерьезнее,но меня выпустили так как я согласился сразу оплатить штраф. В камере на 8 сидельцев трое нар.
    Здесь куча очевидных нарушений со стороны полиции. Но никто даже и не чешется что то исправлять. Так что неча на зеркало пенять...

  3. 26.03.2021, 17:38
    Гость: Такое кино им не нужно!

    Путин раскритиковал военные фильмы с «оголтелыми нквдшниками»///////
    А вот это в самый раз!
    СКОПИНСКИЙ МАНЬЯК: Интервью с Собчак
    Маньяк показал Собчак гараж, в котором устроил подземную тюрьму и держал в ней своих пленниц. Напомним, одной из них было 14 лет.
    Напомню,урод Ленин начал разрушать личность ликвидацией норм морали и права вместе с Колонтай,давая волю животным инстиктам комсомольскому молодняку. В результате селекции и появились «оголтелые нквдшники»

  4. 26.03.2021, 17:07
    Гость: Евгений, социальный работник по диплому, Хабаровск.

    Ой батюшки, да не уж - то . озаботился качеством кинематографа? То я вижу и мыслю: от чего у нас в Хабаровске снег сошел, солнце высоко зажелтело):? ЕВгений, социальный работник, Хабаровск.

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