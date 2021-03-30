Ирина Купченко обнародовала последние слова Василия Ланового перед смертью
Вдова Василия Ланового Ирина Купченко поделилась его последними словами перед смертью.
По словам актрисы, ее супруг, даже тяжело болея коронавирусом, был озабочен подготовкой к концерту в честь 50-летия фильма «Офицеры». Артист все время повторял слова магистральной песни фильма, память из-за температуры подводила, он нервничал, из-за чего еще сильнее путался, сообщает КП. Окружающие как могли помогали ему, читая ему сначала слова на планшете, а потом и наизусть. Со словами «От героев былых времен» на устах Лановой и покинул этот мир.
Ранее сообщалось, что артист заразился коронавирусом из-за частых гастролей, которые нельзя было отменить из-за угроз штрафными санкциями от организаторов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Видимо, он себя героем считал.
Да уж ...
Что то с нами будет в конце?
Нет ответа.
Со словами «От героев былых времен» на устах Лановой и покинул этот мир.
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Царствие ему небесное,он прожил достойную жизнь и ушёл из ней ДОСТОЙНО. Народная любовь и народная память не оставит его...
Что-то во всем этом неестественное просматривается. Перед смертью люди о близких, как правило, вспоминают. Тем более, если они рядом с тобой в этот иомент находятся.