Ирина Купченко обнародовала последние слова Василия Ланового перед смертью

16:57 30.03.2021

Вдова Василия Ланового Ирина Купченко поделилась его последними словами перед смертью.

По словам актрисы, ее супруг, даже тяжело болея коронавирусом, был озабочен подготовкой к концерту в честь 50-летия фильма «Офицеры». Артист все время повторял слова магистральной песни фильма, память из-за температуры подводила, он нервничал, из-за чего еще сильнее путался, сообщает КП. Окружающие как могли помогали ему, читая ему сначала слова на планшете, а потом и наизусть. Со словами «От героев былых времен» на устах Лановой и покинул этот мир.

Ранее сообщалось, что артист заразился коронавирусом из-за частых гастролей, которые нельзя было отменить из-за угроз штрафными санкциями от организаторов.