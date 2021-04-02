Больная раком Анастасия Заворотнюк вышла на связь

13:47 2.04.2021

Актриса Анастасия Заворотнюк после внушительной паузы вышла на связь и заявила об улучшении своего самочувствия.

Во второй половине 2019 года артистка прекратила сниматься и играть в театре и выпала из публичного пространства. А весной 2020 года стало известно, что у нее глиобластома. Теперь же актриса через несколько недель пообещала поделиться творческими планами, а на канале НТВ выйдет 3 апреля фильм, посвященный ее 50-летию.

Многие посчитали заявление Заворотнюк неудачной первоапрельской шуткой журналистов. Однако врачи из РАН подтвердили, что актриса проходит экспериментальное лечение, благодаря которому удалось добиться положительной динамики в ее состоянии, сообшает КП. Против раковых клеток Заворотнюк были «обучены» специальные Т-лимфоциты, которые затем были введены в ее организм для атаки на опухоль.