«Иди и смотри» Элема Климова вновь выйдет в прокат ко Дню Победы

«Иди и смотри» Элема Климова вновь выйдет в прокат ко Дню Победы

Военная драма Элема Климова «Иди и смотри» вновь выйдет в россйиских кинотеатрах.

Ограниченный прокат ленты 1985 года приурочен ко Дню Победы. Отреставрированная цифровая версия будет в общедоступном прокате с 6 мая. Спецпоказы ленты пройдут в московском киноцентре «Октябрь» 2 мая (ленту представит критик Антон Долин) и в санкт-петербургской «Авроре» 4 мая.

В «Иди и смотри» показаны шоковые ощущения мальчика от ужасов советской оккупации, превращающей его за несколько дней в старика. Фильм снят по сценарию писателя-партизана Алеся Адамовича. «Сильнейшая картина, в которой есть нечто большее, чем «просто кино»: и мука, и красота, и классический катарсис — очищение через страдание», - говорит Антон Долин.   

Фильм получил гран-при 14-го ММКФ и приз «Венецианского кинофестиваля» 2017-го за лучшую реставрацию. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.04.2021, 16:26
    Гость: Из Краснодара

    "от ужасов советской оккупации" - !!!
    На км всегда полно ляпов и опечаток, но такого я ещё не видел...

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