«Чернобыль» возглавил российский прокат в первую же неделю

18:24 19.04.2021

Фильм-катастрофа «Чернобыль» показал самые впечатляющие сборы по итогам первых же выходных проката в России.

В активе ленты уже оказались 166,8 миллионов рублей. Ненамного отстал от него «Мортал комбат» со 153,6 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. На третьем месте с большим отрывом оказался «Властелин колец. Братство кольца» (49,1 миллиона рублей), вышедший в повторный прокат.

Герой «Чернобыля» - голливудский супермен, который рвется спасать мир, но не может разобраться с собственной семьей. Правда, теперь нерешительности Алексея из «Чернобыля» бьет все рекорды даже по сравнению с заморскими образцами. Он то сломя голову бежит спасать мир, то внезапно передумывает, и на протяжении всего 136-минутного фильма постоянно колеблется.