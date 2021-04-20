В Калининграде появится собственный «Голливуд»

В Калининграде появится собственный «Голливуд»

Калининградские власти намерены возвести собственный Голливуд.

Пространством для киногорода станет местный кафедральный собор. На сайте госзакупок размещен тендер на разработку концепции данной структуры. Стоимость заказа составляет 400 000 рублей.

Российский Голливуд должен занять производственную базу на Нарвской улице. Подчеркивается, что новый комплекс строиться не будет — речь идет об освоении уже имеющихся мощностей с офисом собора.

Рабочее название проекта - «Каливуд». Интернет-пользователи уже отметили его двусмысленность, связав бренд с фекалиями и богиней Кали.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 18:58
    Гость: Stalker

    А иного названия на ум не приходит ? Или без подражательства мы не можем обойтись ? Убого и пошло.

  3. 20.04.2021, 17:17
    Гость: КАЛИФОРНИЯ НЕ ПАХНЕТ!!! :-)))))))))

    "отметили его двусмысленность, связав бренд с фекалиями и богиней Кали."

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