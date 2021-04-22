«Союзмультфильм» начал работу в Хабаровском крае

10:00 22.04.2021

«Союзмультфильм» договорился с властями Хабаровского края о создании на территории региона анимационного кластера

Документ подписали директор киностудии Борис Машковцев и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Согласно замыслу проекта, будет организовано производство анимационных фильмов на территории края и профильное профессиональное образование с разработкой соответствующих программ, а также проведение тематических культурных мероприятий и открытие центра «Союзмультклуб» в Хабаровске.

Первые результаты сотрудничества будут представлены уже в августе этого года на анимационном фестивале, приуроченном к 85-летию «Союзмультфильма».