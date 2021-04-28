Власти Китая создали информационный вакуум вокруг «оскароносной» Хлои Чжао

09:00 28.04.2021

Главные интернет-поисковики и социальные сети Китая начали удалять информацию и новости о победе на «Оскаре» Хлои Чжао – американского режиссера китайского происхождения.

Поисковые системы Baidu и Sogou дают «многочисленные ссылки на новости о ее предыдущих победах, но лишь разрозненные ссылки на удаленные статьи о награждении «Оскаром», сообщает издание «Новые известия». Гостелекомпания Центрального телевидения Китая, агентство Синьхуа и ежедневная газета Жэньмин жибао ничего не писали о награждении Хлои Чжао в течение дня.

Есть информация, что им был дан приказ от отдела пропаганды Компартии КНР не писать о победе Чжао в связи с ее «прошлыми публичными высказываниями». Речь идет об интервью, которое режиссер дала журналу Filmmaker в 2013 году. Тогда она заявляла, что «в Китае везде ложь».



