Власти Китая создали информационный вакуум вокруг «оскароносной» Хлои Чжао

Хлои Чжао

Главные интернет-поисковики и социальные сети Китая начали удалять информацию и новости о победе на «Оскаре» Хлои Чжао – американского режиссера китайского происхождения.

Поисковые системы Baidu и Sogou дают «многочисленные ссылки на новости о ее предыдущих победах, но лишь разрозненные ссылки на удаленные статьи о награждении «Оскаром», сообщает издание «Новые известия». Гостелекомпания Центрального телевидения Китая, агентство Синьхуа и ежедневная газета Жэньмин жибао ничего не писали о награждении Хлои Чжао в течение дня.

Есть информация, что им был дан приказ от отдела пропаганды Компартии КНР не писать о победе Чжао в связи с ее «прошлыми публичными высказываниями». Речь идет об интервью, которое режиссер дала журналу Filmmaker в 2013 году. Тогда она заявляла, что «в Китае везде ложь».

 


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.04.2021, 11:07
    Гость: алко50

    Скорее всего речь о том, что не афиширует на каждом углу. Кому интересно тот найдет информацию.

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