Никита Михалков сделал прививку от коронавируса «из-за потери бдительности»

18:59 29.04.2021

Никита Михалков рассказал на пресс-брифинге Московского кинофестиваля, что начал вакцинироваться от коронавируса.

На данный момент режиссер и, по совместительству, президент ММКФ, успел сделать первую прививку, после которой чувствует себя удовлетворительно.

«Я должен через три недели сделать второй укол, - признался Никита Михалков. - Я только привился, результата пока не знаю. А вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Начал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – Бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться».

Напомним, что год назад эфире своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под предлогом вакцинации стремится чипировать людей. Режиссер говорил, что миллиардер хочет сделать это, чтобы «сократить человечество».