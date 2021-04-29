Никита Михалков сделал прививку от коронавируса «из-за потери бдительности»

Никита Михалков сделал прививку от коронавируса из-за потери бдительностия

Никита Михалков рассказал на пресс-брифинге Московского кинофестиваля, что начал вакцинироваться от коронавируса.

На данный момент режиссер и, по совместительству, президент ММКФ, успел сделать первую прививку, после которой чувствует себя удовлетворительно.

«Я должен через три недели сделать второй укол, - признался Никита Михалков. - Я только привился, результата пока не знаю. А вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Начал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – Бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться».

Напомним, что год назад эфире своей передачи «Бесогон ТВ» Михалков заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс под предлогом вакцинации стремится чипировать людей. Режиссер говорил, что миллиардер хочет сделать это, чтобы «сократить человечество». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.04.2021, 21:10
    Гость: Ггггг

    Этот чувак уверен, что укол его защитит от заражения Ковидлой.
    Какой наив. А еще типа образованный.

  2. 29.04.2021, 21:00
    Гость: Осторожней

    Первая прививка-цветочки. А вчерашней ночью так колбасило после второй- проклял все. С утра поспал немного, потом смотрю- температуры нет, начал возиться по дому, к 17 часам опять температура. А сбивать не велят.

  3. 29.04.2021, 20:56
    Гость: Нет

    Михалков в своем бесогоне сказал,что в шприце вместе с вакциной будет находится чип. Я лично смотрел эту передачу .Ну тогда ещё все потешались... Программы его довольно антинаучные,основаны на мистике,враньё и непроверенных и часто лживых якобы фактах. Рассчитаны на таксистов и водителей камазов,людей малообразованных и наивных.

  4. 29.04.2021, 20:46
    Гость: советский

    Ба, да это тот самый Никитка ширнуля, который в "Бесогоне" подверг сомнению преступную covid-акцию мирового капитала?
    Видать сильно прищимили одно место. Решил "реабилитироваться", что бы ненароком не потерять "праведно" нажитые капиталы от обязательного "авторского" налога на каждый носитель информации (HD, SSD, USB, CD...). Именно он стал инициатором этого закона, прямо нарушающего презумпцию невиновности.
    Так и хочется сказать:"Никитка, ты уж или сними крест, или одень трусы!"

  5. 29.04.2021, 20:40
    Гость: Stalker

    Вакцинироваться, вакцинироааться.
    Буквально сейчас в ленте новостей было сказано, что ситуация в Москве с коронавирусом вновь становится критической. Уровень заражения выше среднего по стране. И это при том, что число вакцинироаанных в столице выше чем в других регионах в процентном отношении. И если в столице такая ж..., то что про другие регионы говорить ?

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