На московском кинофестивале победил фильм с неприличным названием

08:30 30.04.2021

Завершение 43-го ММКФ и вручение наград прошло 29 апреля.

Гран при «Золотого Георгия» достался ленте с пикантным названием «#зас...ка» режиссера Андрея Хуцуляка (Румыния), «Серебряным Георгием» за лучшее исполнение женской роли награждена и актриса Андрея Грэмоштяну. «Серебряного Георгия» за лучшее исполнение мужской роли удостоился Сохейл Гханнадан («Сын», Иран).

Спецприз жюри «Серебряный Георгий» снискали «Кровопийцы» немецкого режиссера Юлиана Радльмайера, «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу – Алексей Федорченко («Последняя «Милая Болгария»» по Михаилу Зощенко).

Зрительская награда «Ключ к сердцам зрителей» досталась греческому фильму «Человек божий» сербского режиссера Елены Попович. В картине сыграли российский актер Александр Петров и голливудская звезда Микки Рурк.

Специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского» получил Сергей Никоненко, недавно отметивший свое 80-летие.