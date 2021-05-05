«Ленфильм» создаст фонд поддержки кинодебютантов

13:21 5.05.2021

В киностудии «Ленфильм» заявили о создании специального подразделения, которое будет отвечать за поддержку кинодебютантов.

Гендиректор студии Федор Щербаков заявил, что уже в этом году фонд начнет оказывать финансовую помощь молодым киношникам, сообщает ТАСС. Деньги на это будут поступать с продаж «Золотой коллекции» студии. Кроме того, руководство студии очень рассчитывают на поддержку санкт-петербургских властей и Института развития интернета.

Председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук заявил, что годовой бюджет фонда может доходить до 200 миллионов рублей.

Первыми претендентами на поддержку фонда станут выпускники студии Александра Сокурова.