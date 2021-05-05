«Ленфильм» создаст фонд поддержки кинодебютантов
В киностудии «Ленфильм» заявили о создании специального подразделения, которое будет отвечать за поддержку кинодебютантов.
Гендиректор студии Федор Щербаков заявил, что уже в этом году фонд начнет оказывать финансовую помощь молодым киношникам, сообщает ТАСС. Деньги на это будут поступать с продаж «Золотой коллекции» студии. Кроме того, руководство студии очень рассчитывают на поддержку санкт-петербургских властей и Института развития интернета.
Председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук заявил, что годовой бюджет фонда может доходить до 200 миллионов рублей.
Первыми претендентами на поддержку фонда станут выпускники студии Александра Сокурова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Видимо будут поддерживать создателей мылодрам и геройских сериялов(типа Штрафбат). Интересно,кто обманул Федора Бондарчука,сказав ему что он режиссер? Достаточно сравнить творчество его отца и его "творчество" и сразу видно что природа решила на нем отдохнуть.