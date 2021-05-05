«Ленфильм» создаст фонд поддержки кинодебютантов

«Ленфильм» создаст фонд поддержки кинодебютантов

В киностудии «Ленфильм» заявили о создании специального подразделения, которое будет отвечать за поддержку кинодебютантов.

Гендиректор студии Федор Щербаков заявил, что уже в этом году фонд начнет оказывать финансовую помощь молодым киношникам, сообщает ТАСС. Деньги на это будут поступать с продаж «Золотой коллекции» студии. Кроме того, руководство студии очень рассчитывают на поддержку санкт-петербургских властей и Института развития интернета.

Председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук заявил, что годовой бюджет фонда может доходить до 200 миллионов рублей. 

Первыми претендентами на поддержку фонда станут выпускники студии Александра Сокурова. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.05.2021, 14:22
    Гость: ДВП

    Видимо будут поддерживать создателей мылодрам и геройских сериялов(типа Штрафбат). Интересно,кто обманул Федора Бондарчука,сказав ему что он режиссер? Достаточно сравнить творчество его отца и его "творчество" и сразу видно что природа решила на нем отдохнуть.

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