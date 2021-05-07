Иван Краско собрался связать себя узами брака в пятый раз

18:58 7.05.2021

Актер Иван Краско, отметивший 23 сентября прошлого года свое 90-лете, собрался жениться в пятый раз.

Избранницей артиста стала Наталья Смыкова, часто приходившая на спектакли с его участием, сообщает «Собеседник». Благодаря этому они начали общаться, а в декабре 2020 года, когда Краско переболел коронавирусом, у них завязались близкие отношения.

По словам Натальи Смыковой, они дружат уже порядка двух лет, и ее ни интересуют ни деньги, ни наследство, ни положение Ивана Краско. Напротив, есть информация, что она является довольно обеспеченной женщиной и готова поселить актера в своей квартире - при условии, что возьмет его фамилию.

– Хорошим эти «отношения» не закончатся, – заявил директор актера Вячеслов Смородинов в интервью изданию. – В очередной раз Иван получит серьёзный удар, вот увидите. Он еле-еле восстановился после развода с прежней женой, не хочу даже называть её имени, – та самая, которая на шестьдесят лет была моложе Ивана.