Иван Краско собрался связать себя узами брака в пятый раз

Иван Краско собрался связать себя узами брака в пятый раз

Актер Иван Краско, отметивший 23 сентября прошлого года свое 90-лете, собрался жениться в пятый раз.

Избранницей артиста стала Наталья Смыкова, часто приходившая на спектакли с его участием, сообщает «Собеседник». Благодаря этому они начали общаться, а в декабре 2020 года, когда Краско переболел коронавирусом, у них завязались близкие отношения.

По словам Натальи Смыковой, они дружат уже порядка двух лет, и ее ни интересуют ни деньги, ни наследство, ни положение Ивана Краско. Напротив, есть информация, что она является довольно обеспеченной женщиной и готова поселить актера в своей квартире - при условии, что возьмет его фамилию.  

– Хорошим эти «отношения» не закончатся, – заявил директор актера Вячеслов Смородинов в интервью изданию. – В очередной раз Иван получит серьёзный удар, вот увидите. Он еле-еле восстановился после развода с прежней женой, не хочу даже называть её имени, – та самая, которая на шестьдесят лет была моложе Ивана.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 23:33
    Гость: Бывший

    Конечно не хорошо, но после прочтения новости в голову лезет фраза "гоп со смыком".

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