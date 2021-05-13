Российские кинотеатры бойкотировали крупнейшие голливудские студии

Российские кинотеатры бойкотировали крупнейшие голливудские студии

Ряд ведущих сетевых российских кинотеатров — «Синема парк», «Формула кино», «Каро», «Киномакс» — бойкотировали показ фильмов крупнейших студий Universal и Warner Bros.

Причина: стремление дистрибьюторов присваивать внушительную долю выручки, сообщает «Коммерсантъ». Прокатчики фильмов в России пожелали постоянно взимать у кинотеатров 50% сборов. На данный момент сети платят дистрибьюторам 50 процентов после двух недель показа, а с третьей недели размер снижается до 40-45 процентов.

Финансовые разногласия вынудили крупные сети уже устранить из расписания показы фильмов «Годзилла против Конга» и «Мортал Комбат». Под угрозой и прокат нового «Форсажа», показ которого могут ограничить двумя неделями. Отмениться может даже прокат боевика «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли, вышедший 13 мая

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 21:22
    Гость: Красный

    Молодцы наши прокатчики, что не стали показывать эту американскую помойку. Замена всегда найдется. Пусть эти алчные дистрибьюторы у себя в США такие требования к кинотеатрам выдвигают.

  2. 13.05.2021, 19:37
    Гость: хабв

    сами ничего не производят, а еще пытаются что-то диктовать... смех и грех. заставят платить как всегда,

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