В новой экранизации «Мастера и Маргариты» покажут гонения на Булгакова

14:59 19.05.2021

Анонсированы съемки фильма по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которые начнутся через полтора месяца

Над проектом с рабочим названием «Воланд» трудятся режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор, сделавшие кассовый фильм «Серебряные коньки». Локшин подчеркивает, что затеял вольную трактовку романа Булгакова, в котором сам автор испытывает гонения со стороны прототипов героев книги. Линия с Иешуа в фильме тоже будет сохранена.

В фильме снимутся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда достанется иностранному актеру, чье имя пока не назвали.

Премьера назначена на конец 2022 года.