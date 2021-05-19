В новой экранизации «Мастера и Маргариты» покажут гонения на Булгакова
Анонсированы съемки фильма по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которые начнутся через полтора месяца
Над проектом с рабочим названием «Воланд» трудятся режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор, сделавшие кассовый фильм «Серебряные коньки». Локшин подчеркивает, что затеял вольную трактовку романа Булгакова, в котором сам автор испытывает гонения со стороны прототипов героев книги. Линия с Иешуа в фильме тоже будет сохранена.
В фильме снимутся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда достанется иностранному актеру, чье имя пока не назвали.
Премьера назначена на конец 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нас устраивает и старая версия этого фильма,потому что уж очень хороша в нем Анна Ковальчук в роли Маргариты.
А что, в самом произведении этого писателя его имя открытым текстом упоминается ? Или о гонениях в отношении его самого что-то сказано ?