В новой экранизации «Мастера и Маргариты» покажут гонения на Булгакова

В новой экранизации «Мастера и Маргариты» покажут гонения на Булгакова

Анонсированы съемки фильма по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которые начнутся через полтора месяца

Над проектом с рабочим названием «Воланд» трудятся режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор, сделавшие кассовый фильм «Серебряные коньки». Локшин подчеркивает, что затеял вольную трактовку романа Булгакова, в котором сам автор испытывает гонения со стороны прототипов героев книги. Линия с Иешуа в фильме тоже будет сохранена.

В фильме снимутся Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда достанется иностранному актеру, чье имя пока не назвали.

Премьера назначена на конец 2022 года.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.05.2021, 19:00
    Гость: замечание

    Нас устраивает и старая версия этого фильма,потому что уж очень хороша в нем Анна Ковальчук в роли Маргариты.

  2. 19.05.2021, 16:45
    Гость: stalker

    А что, в самом произведении этого писателя его имя открытым текстом упоминается ? Или о гонениях в отношении его самого что-то сказано ?

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