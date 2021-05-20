Скончалась сыгравшая «Мальвину» Татьяна Проценко

Скончалась сыгравшая «Мальвину» Татьяна Проценко

Советская и российская актриса Татьяна Проценко скончаласьна 54-м году жизни 19 мая .

Супруг артистки Алексей Войтюк сообщил что с 2018 года она боролась с онкологией, что и стало в итоге причиной ее ухода.

Татьяна Проценко родилась в Москве 8 апреля 1968 года. Знаеовой для нее стала роль Мальвины в советском фильме-мюзикле «Приключения Буратино» 1975 года. Проценко признавалась, что на съёмки она попала, случайно познакомившись с ассистентом режиссёра картины в поезде.

Позже специально под Проценко был написан сценарий фильма «Про Красную Шапочку», однако она не смогла сняться в ленте из-за полученного незадолго до съёмок сотрясения мозга.

В последние годы она трудилась актрисой дубляжа — её голосом говорят героини таких фильмов, как «Мой мальчик», «Пазманский дьявол», «Дом напротив» и «Ла-Ла Ленд». 

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