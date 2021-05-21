Мария Миронова: Володя Зеленский, остановись!
Дочь Андрея Миронова Мария Миронова оскорблена запретом на въезд ее на Украину.
В черный список актриса по непонятным причинам попала 20 мая как «угрожающая национальной безопасности страны».
«Друзья, вы серьезно???!!!!! Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и Вдруг… узнаю, что меня объявили Угрозой Национальной безопасности Украины!!!!Украина!!! Родная!!!! Вы Ополоумели?!!! За ЧТО???!!!!??? Я на четверть ваша!!! В Крыму не Была!!! Моя бабушка любимая из Кривого Рога!!! РОдные, что вы творите!!!!!!!!! Володя Зеленский, остановись!!», - написала актриса с характерными особенностями орфографии у себя в соцсетях.
На данный момент в списке 192 человека, среди которых — Михаил Пореченков, Филипп Киркоров, Армен Григорян, Роза Хайруллина и др.
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как на войне.