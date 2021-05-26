На фестивале патриотического кино в Севастополе произошла диверсия

14:26 26.05.2021

На кинофестивале «Золотой витязь» в Севастополе был сорван показ патриотического фильма «Ополченочка» о защите Юго-Востока Украины.

Вместо означенной ленты была запущена идеологически противоположный ей фильм об АТО «Позывной Бандерас». Показ остановили, но после запуска «Ополченочки» в проекторе сгорела лампа, пишет «Говорит Москва». Президент фестиваля Николай Бурляев объяснил это технической ошибкой: ссылка на фильм была прислана слишком поздно, а его помощники скачали из интернета не то.

Политолог Ян Гагин считает это событие идеологической диверсией. «На мой взгляд, инцидент на фестивале нельзя назвать случайностью, - говорит он. – Как специалист в области безопасности заявляю: инцидент привел к огромным имиджевым потерям как для фестиваля, так и для Севастополя. Это либо умышленные действия, либо халатность, а, скорее всего, умысел одних участников и халатность других».

