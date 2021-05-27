Showtime раскрыл детали нового сезона сериала «Декстер»

Сюжет новых серий развернется через 10 лет после событий последнего сезона

Телеканал Showtime раскрыл детали нового сезона популярного сериала "Декстер", который выйдет спустя 9 лет после своего официального закрытия.

В новом тизере, опубликованном в социальных сетях телеканала, показан актер Майкл Си Холл, который вновь перевоплотился в харизматичного серийного убийцу Декстера. На его рабочем пропуске значится имя - Джим Линдси.

Как пишет NME, сюжет новых серий развернется через 10 лет после событий последнего сезона, финал которого состоялся в 2013 году. 

"Я не знаю, чего ожидать, я еще никогда не возвращался к роли спустя столько лет. Мы увидим Декстера в совершенно другом контексте. Посмотрим, что из этого выйдет", - рассказал Холл

Дата премьеры продолжения «Декстера» пока не определена.

Сериал «Декстер» впервые вышел на экраны в 2006 году. Всего он насчитывает 8 сезонов. В центре сюжета — талантливый криминалист, специалист по крови по имени Декстер Морган. В свободное от работы время он промышляет убийствами, руководствуясь собственным кодексом, переданным ему приемным отцом-полицейским.  

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