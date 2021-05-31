Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе

Исполнитель роли Тарзана разбился в авиакатастрофе

В США в авиакатастрофе разбился известный американский актер, исполнитель ролей в фильмах о Тарзане Джо Лара, сообщает The Holliwood Reporter. Ему было 58 лет.

Катастрофа произошла недалеко от Смирны, штат Теннеси, в минувшую субботу. Отмечается, что самолет Cessna C501 упала в озеро Перси Прист практически сразу после вылета из аэропорта округа Смирна-Резерфорд.

На борту, помимо Лара, находились его жена Гвен Шамблин Лара, а также еще пять человек. Все они погибли. 

По данным Федерального управления гражданской авиации, согласно записям разговора пилота и диспетчера, за несколько секунд до крушения в самолете заработала сигнализация, которая может свидетельствовать о механической неисправности воздушного судна. 

Кроме того, никто из летевших на самолете не имел права им управлять. Лицензии пилотов были у Лара и еще одного пассажила, но у актера была на четыре года просрочена медицинская справка, а второй пассажир не имел права управлять самолетом такой модели.

Джозеф Лара родился в Сан-Диего 2 октября 1962 года. Он работал моделью до того, как его позвали сниматься в главной роли в фильме «Тарзан на Манхэттене», вышедшем на экраны в 1989 году. В 1996 году он снялся в телесериале «Тарзан: Героические приключения». На его счету также роли в таких фильмах, как «Стальная граница» (1995), «Американский киборг: Стальной воин» (1993) и «Боеголовка» (1996).

В 2002 году он оставил актёрскую карьеру, чтобы сконцентрироваться на карьере в кантри-музыке.

У актера осталась дочь Лиана. 

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