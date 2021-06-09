Чистокровный боевик от Гая Ричи

18:23 9.06.2021

Звезда «Неудержимых» (2010), «Механика» (2011) и «Форсажа» (2013-2021) вновь предстал на экране в образе мрачного героя с большой личной драмой за плечами.

Джейсон Стетхем воссоединился со своим любимым режиссёром, Гаем Ричи, чтобы подарить зрителям напряжённый криминальный боевик. Неудивительно, что отзывы «Гнев человеческий», получил в большей степени положительные, ведь это фильм, где экшн скрашен знакомым по началу нулевых коктейлем из брутальности, подросткового юмора, музыкальных хитов и резвого монтажа с массой флешбэков. Смотреть фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» (2021) (18+) можно в онлайн-кинотеатре Окко.

«Патрик? Я британец, а не ирландец», — уточняет герой Джейсона Стетхема, получая документы. Теперь он Патрик Хилл — наёмный рабочий с почти 25-летним опытом в одной из некогда престижных, но ныне обанкротившихся европейских охранных фирм. Пережив развод, Патрик подался в Лос-Анджелес, чтобы начать там новую жизнь. Впрочем, кажется, он вовсе не бежит от прошлого, так как отправляет резюме и сопроводительное письмо в Fortico Securities, фирму, специализирующуюся на доставке по городу наличных. Их клиентами являются крупные розничные универмаги, аптеки, частные банки и казино. В наличии у компании 12 грузовиков, в каждом из которых ежедневно перемещаются по 2-3 сотрудника — водитель, посыльный и охранник. Команда перевозит около 15 миллионов в день и является лакомым кусочком для жаждущих лёгкой наживы. Не самая спокойная работа, не правда ли?

В этом и пытается уверить Патрика новый коллега Дэйв (Джош Хартнетт) по прозвищу Липкий (от англ. sticky — липкий, потный, душный), прося его «молчать и не путаться под ногами», ведь герой Стетхема едва преодолел семидесятипроцентный барьер при сдаче практических навыков по стрельбе и выносливости, а значит вряд ли сможет отстоять мешки с деньгами при внезапном нападении. Продолжая пугать новичка, Дэйв рассказывает о недавнем происшествии, когда банда профессиональных грабителей остановила грузовик и вынесла солидную сумму денег, лишив жизни всех, кто пытался помешать. Но кажется, что Патрика подобными байками не пронять. И после первого же задания прочие сотрудники Fortico Securities станут смотреть на невозмутимого Хилла с еще большим подозрением. Оказавшись в критической ситуации, Патрик, не теряя самообладания и лишних пуль, в одиночку ликвидировал целую группу налётчиков и стал новым героем фирмы. Какие цели он преследует? Где научился владеть оружием? И почему он даже не пытается поддерживать дружеские отношения в коллективе, а предпочитает проводить свободное время в одиночестве?

На эти и многие другие вопросы режиссёр «Гнева человеческого» Гай Ричи отвечает, по традиции, постепенно, ловко маневрируя во времени и пространстве. Ключевые сцены в фильме повторяются несколько раз, чтобы дать зрителю возможность взглянуть на них с разных ракурсов — посмотреть глазами свидетеля, жертвы и преступника. «Гнев человеческий» является англоязычным ремейком французского триллера «Инкассатор» (2004), режиссёром которого стал Николя Бухриф, а главную роль сыграл Альбер Дюпонтель. Это уже третий ремейк Гая Ричи после «Унесенных» (2002) и «Аладдина» (2019) и четвертое сотрудничество британского режиссера с Джейсоном Стетхемом — героем его хитов начала нулевых, таких как «Карты, деньги, два ствола» (1998), «Большой куш» (2000) и «Револьвер» (2005).

Актёры признаются, что Гай Ричи не предлагал своей команде посмотреть первую французскую версию фильма, но все знали о существовании оригинала. Режиссёр сразу обозначил, что хочет создать свой, авторский вариант, поэтому слишком подробное знание «Инкассатора» могло бы повредить будущей картине. На площадке каждому члену команды было разрешено приносить свои идеи, дополнять диалоги и даже создавать собственные, если им казалось, что их персонаж раскрыт не полностью. И всё же боевик, бюджет которого составил сорок миллионов долларов, заслужил положительные отзывы публики в первую очередь не речью, а яркими сценами схваток и перестрелок, в которых Джейсон Стетхем, очевидно, чувствует себя как рыба в воде уже долгие годы, начиная с триумфального дебюта в 1998 году в другом фильме Ричи («Карты, деньги, два ствола»).

В завершение рецензии на «Гнев человеческий» стоит сказать немного о будущих проектах режиссёра. Этот фильм вышел в прокат спустя год после «Джентльменов», а за ним по пятам уже следует новый шпионский триллер режиссёра «Пять глаз», главную роль в котором вновь получил Джейсон Стетхем. Известно, что съёмками экшн-сцен занимается компания, которая отвечала за трюки и погони в «Дэдпуле» и фильмах о Джоне Уике, а это значит, что впереди нас ждёт масштабный и динамичный аттракцион, насыщенный действием. Дата выхода «Пяти глаз» пока неизвестна, но, если судить по предыдущим релизам фильмов Гая Ричи, посмотреть картину можно будет уже в следующем, 2022 году.