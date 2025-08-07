В России уменьшилось количество пенсионеров

09:00 7.08.2025

По состоянию на 1 июля 2025 года в системе Фонда пенсионного и социального страхования России числится 40 811 900 пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Социальным фондом и оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

С начала года численность пенсионеров в стране сократилась — в январе она составляла около 41,2 миллиона человек. Из общего числа зарегистрированных более 7,6 миллиона продолжают трудовую деятельность.

Пенсионные выплаты по инвалидности получают почти 2,3 миллиона россиян, а по случаю утраты кормильца — около 1,45 миллиона.