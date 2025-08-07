В России уменьшилось количество пенсионеров
По состоянию на 1 июля 2025 года в системе Фонда пенсионного и социального страхования России числится 40 811 900 пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Социальным фондом и оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.
С начала года численность пенсионеров в стране сократилась — в январе она составляла около 41,2 миллиона человек. Из общего числа зарегистрированных более 7,6 миллиона продолжают трудовую деятельность.
Пенсионные выплаты по инвалидности получают почти 2,3 миллиона россиян, а по случаю утраты кормильца — около 1,45 миллиона.
Это и была цель пенсионной реформы в РФ. Не так ли? Поднять пенсионный возраст чтобы уменьшить число пенсионеров и нагрузку на бюджет. Поставленные цели достигнуты, движение идет в нужном направлении. В идеале чтобы пенсионеров не осталось вообще.
Да. Его "пока" ооооочень "затянулось", только вот пенсионный возраст повысил ИМЕННО ОН. И это очень надолго останется в людской памяти.
Есть такое древнее высказывание: - "Хорошее - люди быстро забывают, Плохое - годами вспоминают."
Подтверждаю! Лично слышал по ТВ, как "гарант" в 2005 году сказал БУКВАЛЬНО: - "Пока я президент - повышения пенсионного возраста не будет!"...
Сколько с тех пор прошло сроков его президентства? И вы считаете, что ему доверяют 78% населения?
А мне и в этом повезло. Последние годы работы (2009-й ... 2012-й) у меня была "зарплата" 7 тыр., без вычета подоходного налога, или чуть больше 6 тыр. "чистыми". Однако, у меня был небольшой стаж работы в районах Крайнего Севера и мои знакомые шутили, что мол пенсию получишь больше, чем нынешняя зарплата.
Как ни странно, так и произошло, когда вышел на пенсию, удивился, её размер был 9800!
Сейчас, с учётом "индексаций" получаю 22000, конечно и это не деньги, но на жизнь в сельской местности хватает.
