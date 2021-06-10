«Ералаш» отреставрировал лучшие советские выпуски

16:45 10.06.2021

«Ералаш» проанонсировал показ отреставрированных советских выпусков.

В первую очередь обновленной картинкой обзавелись востребованные сюжеты из 70-х и 80-х годов. В частности, киножурнал выпустил обновленные версии знаменитых историй: «Бразильская система», «Серёга, выходи!» и «Трудное детство!».

В ближайшее время «Ералаша» отреставрирует сюжеты из 90-х годов, в которых снялись Александр Головин, Анна Цуканова, Сергей Лазарев и Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза. Выпуски появляются каждый вторник на официальном YouTube-канале детского юмористического киножурнала «Ералаш».

До выпуска сюжеты проходят кропотливый процесс реставрации. Для того чтобы зрители смогли увидеть знакомых героев в высоком разрешении, каждый кадр кинопленки предварительно сканируется и переводится в цифровой вид.

